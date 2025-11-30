  1. Clienti privati
NHL Doppietta per Niederreiter

Swisstxt

30.11.2025 - 09:03

Nino Niederreiter
KEY

Il digiuno di Niederreiter è finito dopo 7 partite senza reti: l’attaccante grigionese di Winnipeg ha realizzato una doppietta contro Nashville permettendo ai Jets di ritrovare la vittoria dopo quattro sconfitte consecutive.

30.11.2025, 09:17

I canadesi si sono imposti per 5-2 sul ghiaccio dei Predators di Josi. In gol è andato pure Meier, ma i Devils dopo tre vittorie sono stati battuti da Philadelphia per 5-3.

Hischier ha realizzato un assist ma ha chiuso la sua serie di 4 partite consecutive in rete. Vittorie e bilancio personale esaltante per Fiala (assist sul gol all'overtime e +2) e Moser (+3).

