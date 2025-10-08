Nella notte del debutto stagionale della NHL Kevin Fiala ha subito trovato il gol. I Los Angeles Kings sono però comunque stati sconfitti da Colorado per 4-1.
Il grande protagonista della partita è stato MacKinnon, che con due assist è diventato il miglior marcatore degli Avalance.
Anche i Pittsburgh Penguins, vittoriosi per 3-0 sui New York Rangers, hanno fatto registrare un record: Crosby è infatti diventato il giocatore con più stagioni da capitano in NHL.
Debutto positivo anche per i Florida Panthers campioni in carica che hanno superato i Chicago Blackhawks per 3-2.