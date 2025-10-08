  1. Clienti privati
Hockey Fiala subito in gol nel debutto stagionale della NHL

Swisstxt

8.10.2025 - 08:43

Kevin Fiala
Kevin Fiala
Keystone

Nella notte del debutto stagionale della NHL Kevin Fiala ha subito trovato il gol. I Los Angeles Kings sono però comunque stati sconfitti da Colorado per 4-1.

SwissTXT

08.10.2025, 08:43

08.10.2025, 08:48

Il grande protagonista della partita è stato MacKinnon, che con due assist è diventato il miglior marcatore degli Avalance.

Anche i Pittsburgh Penguins, vittoriosi per 3-0 sui New York Rangers, hanno fatto registrare un record: Crosby è infatti diventato il giocatore con più stagioni da capitano in NHL.

Debutto positivo anche per i Florida Panthers campioni in carica che hanno superato i Chicago Blackhawks per 3-2.

