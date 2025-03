Nico Hischier KEYSTONE

New Jersey, reduce da tre ko, ha ritrovato il successo andando a imporsi a Chicago per 5-3.

Swisstxt

A ispirare i suoi è stato Hischier, autore di due assist. Per il vallesano si tratta dell’ottavo confronto consecutivo a punti, mentre Meier, così come Kurashev sull'altro fronte, non è entrato sul tabellino. Una vittoria che avvicina i Devils ai playoff.

I loro più vicini inseguitori nella Metropolitan Division sono infatti gli Islanders, distanti 9 punti dopo la sconfitta per 5-2 con i Canucks. Suter, autore di due assist, è salito così a 38 punti stagionali, stabilendo il suo nuovo record personale.