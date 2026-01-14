  1. Clienti privati
NHL Josi firma una doppietta nel successo dei suoi Predators sugli Oilers

Swisstxt

14.1.2026 - 08:51

Il momento che ha deciso il match
Il momento che ha deciso il match
KEY

Roman Josi ha firmato una doppietta nel successo per 4-3 all'overtime dei suoi Predators sugli Oilers, salendo così a quota 8 reti in stagione.

SwissTXT

14.01.2026, 08:51

14.01.2026, 08:57

Il bernese ha realizzato dapprima il 3-3 con un potente slapshot e poi il gol decisivo nel supplementare, guadagnandosi il riconoscimento di prima stella del match.

I Tampa Bay Lightning, miglior squadra della Eastern Conference, hanno invece centrato l’11o successo di fila superando Pittsburgh 2-1 ai rigori.

Janis Moser, alla 5a rete in questo campionato, ha segnato l’unico gol su azione della franchigia della Florida.

