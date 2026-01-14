Roman Josi ha firmato una doppietta nel successo per 4-3 all'overtime dei suoi Predators sugli Oilers, salendo così a quota 8 reti in stagione.
Il bernese ha realizzato dapprima il 3-3 con un potente slapshot e poi il gol decisivo nel supplementare, guadagnandosi il riconoscimento di prima stella del match.
I Tampa Bay Lightning, miglior squadra della Eastern Conference, hanno invece centrato l’11o successo di fila superando Pittsburgh 2-1 ai rigori.
Janis Moser, alla 5a rete in questo campionato, ha segnato l’unico gol su azione della franchigia della Florida.