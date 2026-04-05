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NHL Roman Josi tiene i Predators in corsa per i playoff grazie a due assist

Swisstxt

5.4.2026 - 08:36

Roman Josi
Roman Josi
Reuters

I Nashville Predators continuano a lottare per i playoff in NHL.

SwissTXT

05.04.2026, 08:36

05.04.2026, 09:10

Josi e compagni hanno vinto 6-3 in trasferta contro San Jose (con Kurashev in sovrannumero) e occupano al momento la posizione che dà diritto alla seconda wildcard nella Western Conference.

Il bernese è stato protagonista con due assist in superiorità numerica, che lo hanno portato così a 51 punti in 64 partite stagionali.

A Est, i Lightning si sono assicurati i playoff battendo Boston 3-1 (assist di Moser).

I Devils, ko 4-3 ai rigori con Montreal nonostante i 4 punti dei tre svizzeri, sono quasi spacciati.

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