Nella notte hanno debuttato ben 9 svizzeri nella loro stagione di NHL.
Tra questi pure Josi, tornato a disputare una partita ufficiale con Nashville, mentre l’unico ad andare in rete è stato Kurashev.
Il capitano dei Predators ha fornito l'assist decisivo nel 2-1 su Columbus, mentre il gol dell’altro bernese non è bastato a San Jose, ko per 4-3 all'OT contro Vegas (Schmid in porta).
Nell’altra partita tra elvetici, Winnipeg di Niederreiter ha perso 4-5 contro Dallas di Bichsel.
Sconfitte invece per New Jersey di Hischier, Meier e Siegenthaler e St.Louis di Suter.