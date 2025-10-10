  1. Clienti privati
NHL Debutto per ben 9 svizzeri nella stagione, anche Josi è tornato a giocare

Swisstxt

10.10.2025 - 08:50

Roman Josi
Roman Josi
Reuters

Nella notte hanno debuttato ben 9 svizzeri nella loro stagione di NHL.

SwissTXT

10.10.2025, 08:50

10.10.2025, 08:56

Tra questi pure Josi, tornato a disputare una partita ufficiale con Nashville, mentre l’unico ad andare in rete è stato Kurashev.

Il capitano dei Predators ha fornito l'assist decisivo nel 2-1 su Columbus, mentre il gol dell’altro bernese non è bastato a San Jose, ko per 4-3 all'OT contro Vegas (Schmid in porta).

Nell’altra partita tra elvetici, Winnipeg di Niederreiter ha perso 4-5 contro Dallas di Bichsel.

Sconfitte invece per New Jersey di Hischier, Meier e Siegenthaler e St.Louis di Suter.

