Terzo punto in questi playoff per Fiala KEY

Hockey:i Kings di Kevin Fiala si sono portati in doppio vantaggio nella serie contro Edmonton grazie al 6-2 rifilato ai canadesi.

Swisstxt

L'elvetico ha firmato l'assist del provvisorio 5-2. Vittoria e vantaggio anche per Lian Bichsel e i suoi Dallas Stars, che hanno battuto all'overtime per 2-1 gli Avalanche e ora sono avanti per 2-1.