Nino Niederreiter Imago

Niederreiter e Fiala si sono entrambi contraddistinti con una rete a porta vuota nella notte di domenica in NHL.

Swisstxt

Nella vittoria per 6-3 dei Winnipeg Jets contro i Pittsburgh Penguins, il grigionese ha trovato il primo gol in questo campionato. Dal canto suo, il sangallese ha invece siglato il suo quarto sigillo stagionale, contribuendo al successo per 4-1 dei Los Angeles Kings contro gli Anaheim Duck.

Swisstxt