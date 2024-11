A segno KEY

Hockey: a secco da sei partite, Nino Niederreiter è tornato ad esultare in NHL.

Swisstxt

L’attaccante grigionese, autore del gol d’apertura nella sfida vinta per 4-1 dai suoi Winnipeg Jets contro i Pittsburgh Penguins, è salito a quota 13 punti (8 gol) in venti partite stagionali. La rete è risultata utile alla sua squadra per ottenere la 17a vittoria in 20 incontri disputati.

Swisstxt