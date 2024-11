Nico Hischier Imago

Nico Hischier continua a macinare punti in NHL.

Swisstxt

Nel successo per 5-2 dei Devils contro i Predators il vallesano ha trascinato i suoi grazie al suo primo hat trick in carriera, valso al 25enne la prima stella della serata. Assist, invece, per il compagno di squadra Timo Meier e per Roman Josi sull’altro fronte. Anche Nino Niederraiter ha contribuito alla vittoria dei suoi Winnipeg Jets, impostisi in trasferta per 4-1 sui Minnesota Wild. Nella sua 1001a partita in NHL il 32enne ha siglato un gol, salendo a quota 9 in stagione e 248 in carriera.

Swisstxt