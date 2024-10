Moser Imago

Ben quattro svizzeri hanno trovato la via del gol nella maxi serata che ha visto scendere in pista tutte le 32 squadre della NHL.

Non è bastata la doppietta di Meier a New Jersey per superare Tampa Bay. Nell'8-5 con cui i Lightning hanno battuto i Devils Moser è stato grande protagonista con un gol e due assist. Seconda rete in stagione per Niederreiter nel successo 3-2 di Winnipeg su St.Louis, prima gioia invece per Suter nella vittoria di Vancouver 6-3 su Chicago. Non si è ancora sbloccato Josi, che ha però prodotto due passaggi decisivi nel 4-0 di Nashville su Boston.

