  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NHL Primo shutout per il portiere svizzero Schmid, che porta i Golden Knights al successo

Swisstxt

5.11.2025 - 08:58

Akira Schmid e Reilly Smith
Akira Schmid e Reilly Smith
Imago

Akira Schmid ha brillato nella notte NHL: il portiere elvetico, eletto 1a stella del match dopo aver parato 24 tiri su 24, ha trascinato i Golden Knights al successo per 1-0 sui Red Wings.

SwissTXT

05.11.2025, 08:58

05.11.2025, 09:05

Per il 25enne bernese si tratta del primo shutout da quando veste la maglia della franchigia del Nevada e il primo dai playoff del 2023, quando ai tempi dei Devils riuscì in ben due occasioni a non lasciar passare nemmeno un disco.

Kevin Fiala ha invece firmato il sesto gol stagionale (10 punti in 14 partite) nel successo per 3-0 dei Kings sui Jets di Nino Niederreiter.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
In arrivo la Superluna più grande dell'anno: ecco quando e dove si può ammirare al meglio
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Grave lutto per William e Kate: è morto un loro carissimo amico e coetaneo

Altre notizie

Hockey. Elvetiche sconfitte da Finlandia

HockeyElvetiche sconfitte da Finlandia

Hockey. Linus Omark dovrebbe restare a Lugano

HockeyLinus Omark dovrebbe restare a Lugano

Hockey. Berni lascia Ginevra per tornare a Zurigo

HockeyBerni lascia Ginevra per tornare a Zurigo