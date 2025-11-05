Akira Schmid ha brillato nella notte NHL: il portiere elvetico, eletto 1a stella del match dopo aver parato 24 tiri su 24, ha trascinato i Golden Knights al successo per 1-0 sui Red Wings.
Per il 25enne bernese si tratta del primo shutout da quando veste la maglia della franchigia del Nevada e il primo dai playoff del 2023, quando ai tempi dei Devils riuscì in ben due occasioni a non lasciar passare nemmeno un disco.
Kevin Fiala ha invece firmato il sesto gol stagionale (10 punti in 14 partite) nel successo per 3-0 dei Kings sui Jets di Nino Niederreiter.