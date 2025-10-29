Avalanche-Devils KEY

Dopo 8 successi consecutivi la striscia vincente di New Jersey si è fermata al cospetto degli Avalanche, vittoriosi per 8-4.

Per quanto concerne il trio elvetico dei Devils, da segnalare un assist a testa per Hischier e Meier.

Nella notte in rete sono andati Kurashev e Niederreiter. Lo zurighese, accreditato pure di un assist, non ha potuto impedire la sconfitta degli Sharks per 4-3 contro i Kings di Fiala, mentre il grigionese e i Jets hanno superato all’overtime per 4-3 i Wild.

Un assist è stato fornito pure da Suter nella battuta d'arresto dei Blues contro i Red Wings per 5-2.