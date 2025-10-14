Meier festeggiato dai compagni KEY

È stata una serata positiva per i tanti svizzeri impegnati, sia in termini di punti personali che di squadra.

A brillare sono stati Niederretier e Meier, premiati con la 3a stella. Il grigionese (un gol e un assist) ha contribuito al successo per 5-2 dei suoi Winnipeg Jets sui New York Islanders.

Il sangallese (un gol) ha sorriso anche grazie alla vittoria per 3-2 dei New Jersey Devils contro i Columbus Blue Jackets (assist di Hischier).

A segno con i Los Angeles Kings pure Fiala, poi ko ai rigori. Un assist e vittoria per Janis Moser, Roman Josi e Pius Suter.