Niederreiter trifft und siegt gegen Josis Nashville 19.10.2025

I New Jersey Devils vincono 5-3 contro gli Oilers con Hischier protagonista (due assist) e centrano la quarta vittoria consecutiva. Molti svizzeri a segno.

SwissTXT Swisstxt

Grazie al 5-3 sugli Edmonton Oilers, in cui si è messo in luce anche Hischier con due assist, i New Jersey Devils hanno colto il quarto successo di fila, come non succedeva da gennaio 2023.

L'attenzione era però rivolta al «derby» tra Niederreiter e Josi: il primo, autore di un gol e un assist, ha contribuito al successo per 4-1 dei Winnipeg Jets sui Nashville Predators del secondo.

I St.Louis Blues di Suter (gol) hanno avuto la meglio sui Dallas Stars di Bichsel (assist) per 3-1.

Non è bastata la quarta rete stagionale di Fiala per evitare la sconfitta dei suoi Los Angeles Kings.