Nico Hischier KEY

Serata da incorniciare per gli attaccanti svizzeri in NHL.

Hischier, Meier e Suter hanno tutti trovato la via del gol, contribuendo alle vittorie delle rispettive squadre. I Devils hanno superato i Lightning per 5-3, grazie anche alle reti nel 1o periodo del capitano e dell’appenzellese. Buona prestazione pure per Siegenthaler (+2). Lo zurighese ha invece messo il sigillo sul 4-2 dei Blues sui Flames. Il derby tra Niederreiter e Fiala è andato al primo, con i Jets vittoriosi per 3-2 sui Kings. Gli altri tre elvetici scesi in pista sono andati oltre il 60', ma solo Bichsel ha vinto.