  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey NHL, tre reti elvetiche

Swisstxt

12.10.2025 - 08:35

Nico Hischier
Nico Hischier
KEY

Serata da incorniciare per gli attaccanti svizzeri in NHL.

SwissTXT

12.10.2025, 08:35

Hischier, Meier e Suter hanno tutti trovato la via del gol, contribuendo alle vittorie delle rispettive squadre. I Devils hanno superato i Lightning per 5-3, grazie anche alle reti nel 1o periodo del capitano e dell’appenzellese. Buona prestazione pure per Siegenthaler (+2). Lo zurighese ha invece messo il sigillo sul 4-2 dei Blues sui Flames. Il derby tra Niederreiter e Fiala è andato al primo, con i Jets vittoriosi per 3-2 sui Kings. Gli altri tre elvetici scesi in pista sono andati oltre il 60', ma solo Bichsel ha vinto.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Più video

Altre notizie

Hockey. Un Ambrì rinato espugna Zurigo

HockeyUn Ambrì rinato espugna Zurigo

Hockey. Le HCAP Women sconfitte dal Friborgo

HockeyLe HCAP Women sconfitte dal Friborgo

Swiss League. Gli Snakes sconfitti 9-0 dal Sierre

Swiss LeagueGli Snakes sconfitti 9-0 dal Sierre