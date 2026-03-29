Quarta rete stagionale per Lian Bichsel Key

Lian Bichsel ha firmato il momentaneo 4-2 nel successo per 6-3 dei suoi Dallas Stars sui Pittsburgh Penguins e ha chiuso la sfida in Pennsylvania con un notevole bilancio di +3.

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In gol e vittorioso anche Pius Suter nel 5-1 inflitto dai St.Louis Blues ai Toronto Maple Leafs.

Nella notte anche Timo Meier ha trovato la via della rete. L’appenzellese ha infatti aperto le marcature, su assist anche di Nico Hischier, per i New Jersey Devils, sconfitti però 5-2 dai Carolina Hurricanes.

Hanno invece chiuso con un bilancio di -1 Janis Moser e Roman Josi.