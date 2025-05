Vegas-Edmonton Imago

NHL: i Golden Knights hanno dimezzato lo svantaggio nella serie, ora sul 2-1, contro Edmonton grazie alla vittoria per 4-3.

Swisstxt

In una partita sempre in equilibrio, Schmid, ancora in panchina, e compagni sono riusciti a trovare la rete decisiva con Smith ad appena 0"4 dalla terza sirena.