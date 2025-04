Keystone

Successo per i Kings di Fiala, che hanno battuto gli Oilers per 6-5 in gara-1, trovando così il vantaggio nella serie.

Swisstxt

I californiani, avanti per 5-2 al 44'59", hanno subito il rientro dei canadesi, trovando comunque il successo a 42" dalla terza sirena. Gol e assist per l'attaccante sangallese, che è stato premiato con la terza stella del match.

Vittorie anche per gli altri svizzeri: 2-1 dei Jets di Niederreiter sui Blues, con i canadesi che conducono ora 2-0.

Lian Bichsel e gli Stars hanno invece battuto Colorado 4-3 al supplementare, portandosi sull’1-1.