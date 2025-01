Jets-Flames KEY

Hockey: per i Winnipeg Jets di Niederrieter è arrivato il 34o successo della stagione, il 3o consecutivo e il 6o nelle ultime 8 apparizioni.

Swisstxt

Il grigionese e compagni hanno battuto i Calgary Flames per 5-2. Non ha festeggiato degnamente la sua 300a partite in NHL Kurashev, superato 4-2 con i suoi Chicago Blackhawks dai Minnesota Wild.