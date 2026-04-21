La lettera di Josi non fa l'unanimità: NHLer divisi sul ritorno di Fischer

L'ex coach e il capitano ai recenti Giochi Olimpici KEY

Secondo il capitano la squadra e i Mondiale sono stati costruiti attorno all’ex coach della Nazionale svizzera di hockey su ghiaccio, ma non tutti i suoi compagni di squadra sono per un suo ritorno.

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Alcuni degli NHLer svizzeri non sono d’accordo con il licenziamento di Patrick Fischer e hanno chiesto al presidente della Federazione Urs Kessler di tornare sui suoi passi e di riportare il 50enne sulla panchina della Nazionale.

È quanto scrive su «watson.ch» il giornalista Klaus Zaugg, il quale - come riporta il sito della RSI - ha precisato che a prendere l’iniziativa è stato il capitano Roman Josi.

Quest'ultimo, pur non sollevando l'ipotesi di boicottare i Mondiali casalinghi, nel suo scritto non polemico ma fermo, ha evidenziato come la squadra sia stata costruita attorno a Fischer e che anche la rassegna iridata era stata pensata con lui alla guida.

Una lettera che divide lo spogliatoio

Secondo quanto riportato dal «Blick», che è entrato in possesso della lettera inviata da Josi alla Federazione, emerge un forte sostegno interno all'ex selezionatore. «Siamo al 100% al fianco di Jan Cadieux - scrive il difensore - ma nel team esiste una forte e chiara solidarietà nei confronti di Fischer».

L'iniziativa del capitano non ha però trovato il consenso di tutti gli NHLer rossocrociati: Josi avrebbe incassato il sostegno di Kevin Fiala, mentre Nico Hischier, Nino Niederreiter, Timo Meier e Pius Suter non condividerebbero la posizione, sempre stando al «Blick».

A Bienne per discutere con il gruppo

Kessler è andato a Bienne, dove i rossocrociati si stanno allenando agli ordini di Jan Cadieux e dove giovedì e venerdì affronteranno in amichevole l’Ungheria, per discutere con il gruppo, il quale ha espresso il proprio totale sostegno al nuovo coach.

Il presidente comunque dà per scontato che anche quelli che Zaugg definisce «i ribelli della NHL» finiranno per rientrare nei ranghi e, pienamente nello spirito della causa, collaboreranno senza riserve con Cadieux per disputare un grande Mondiale.

Lian Bichsel riabilitato

Zaugg ha infine rivelato che, se lo riterrà opportuno, l'allenatore potrà convocare anche Lian Bichsel.

Il difensore, attualmente impegnato nei playoff della NHL con i Dallas Stars, era stato sospeso da Fischer fino al termine di questa stagione, poiché in passato non aveva risposto a delle convocazioni della Under 20.

Il provvedimento è stato però nel frattempo revocato dal Consiglio d’Amministrazione della SIHF.