Il Lugano ha aggiunto un settimo giocatore nel pacchetto degli stranieri che si presenterà al via della NL 2026-27.

Hockey Nick Shore è il settimo straniero del Lugano

Si tratta dell’ex Ambrì Nick Shore, di ruolo centro, che ha firmato un contratto valido fino a fine ottobre 2026 con opzione per il resto della stagione.

Il 33enne statunitense ha disputato 35 partite (35 punti, 9 gol) con lo Zugo nella stagione 2020-21 e 18 (2 gol e 5 assist) con l’Ambrì nel 2022-23.

«Nick è un centro playmaker con grande esperienza. È un giocatore che pensa anzitutto al bene della squadra, ciò che darà stabilità al nostro gruppo». ha detto il GM Janick Steinmann.