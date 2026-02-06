  1. Clienti privati
NHL Nico Hischier a segno nella notte

Swisstxt

6.2.2026 - 08:52

Hischier
Hischier
Reuters

Nell'ultima giornata prima della pausa olimpica (la NHL riprenderà il 26 febbraio) l’unico svizzero ad andare a punti è stato Hischier.

SwissTXT

06.02.2026, 08:52

06.02.2026, 09:06

Nel match dei Devils perso per 3-1 contro gli Islanders, il vallesano (unico del terzetto elvetico a mettersi in luce) ha siglato un gol ed è stato nominato seconda stella di serata.

Sconfitte anche per Josi con i suoi Predators contro i Capitals per 4-2 e per i Kings di Fiala contro i Golden Knights di Schmid per 4-1.

Serata più positiva invece per Moser, il quale con i suoi Tampa Bay Lightning ha vinto 6-1 contro i Panthers.

