Nell'ultima giornata prima della pausa olimpica (la NHL riprenderà il 26 febbraio) l’unico svizzero ad andare a punti è stato Hischier.
Nel match dei Devils perso per 3-1 contro gli Islanders, il vallesano (unico del terzetto elvetico a mettersi in luce) ha siglato un gol ed è stato nominato seconda stella di serata.
Sconfitte anche per Josi con i suoi Predators contro i Capitals per 4-2 e per i Kings di Fiala contro i Golden Knights di Schmid per 4-1.
Serata più positiva invece per Moser, il quale con i suoi Tampa Bay Lightning ha vinto 6-1 contro i Panthers.