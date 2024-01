Alla vigilia del suo 25esimo compleanno Nico Hischier ha fornito la sua miglior prestazione della stagione.

Il capitano dei Devils ha firmato una doppietta e messo a referto anche un assist nella vittoria per 6-3 a Washington, ed è stato eletto prima stella del match.

L’attaccante elvetico, autore delle prime due reti della partita, ha così tagliato il traguardo dei 20 punti in questo campionato (10 gol e 10 assist).

Jonas Siegenthaler non è finito nel tabellino dei marcatori, mentre Timo Meier non è potuto scendere in pista a causa di un infortunio non meglio precisato.

Swisstxt