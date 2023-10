Sarà valutato giorno per giorno Imago

overtime contro i New York Islanders.

Nico Hischier non ha potuto portare a termine la partita vinta dai suoi New Jersey Devils per 5-4 all’ L’attaccante svizzero si è infortunato alla parte alta del corpo e non è più tornato in pista dopo la seconda pausa. L’elvetico Timo Meier si è messo in evidenza mettendo a referto due assist, suoi primi punti in questo campionato. Un passaggio decisivo, in occasione del momentaneo 1-1 segnato da Dougie Hamilton, l’ha firmato pure il portiere svizzero Akira Schmid. Il 23enne, alla seconda partita in questa stagione, ha respinto 28 tiri su 32.

