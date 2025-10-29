  1. Clienti privati
Ecco il motivo Appena entrato in squadra, Nicolas Petan lascia già l'Ambrì

Swisstxt

29.10.2025 - 15:06

Nicolas Petan se ne va.
Nicolas Petan se ne va.
Keystone

Appena arrivato in squadra, Nicolas Petan lascia già l'Ambrì: il 30enne canadese ha chiesto la risoluzione del contratto per motivi personali, accolta dal CdA biancoblù; la rosa di Landry e Matte resta così con sei stranieri.

SwissTXT

29.10.2025, 15:06

29.10.2025, 15:09

Nicolas Petan non è più un giocatore dell’Ambrì. Stando a quanto comunicato dal club leventinese, il 30enne ha manifestato la volontà di rescindere il proprio contratto per motivi personale, trovando il favore del CdA biancoblù.

In 15 partite il canadese ha totalizzato 4 punti, siglando una rete e fornendo 3 assist.

Nella rosa gestita dai coach Eric Landry e René Matte rimangono quindi sei giocatori stranieri.

Il comunicato della società

L’Hockey Club Ambrì-Piotta informa che l’attaccante canadese Nicolas Petan ha manifestato la volontà di rescindere il proprio contratto per motivi personali e il club ha accettato la sua richiesta.

Il club leventinese ringrazia Nic per il suo impegno e la sua professionalità e gli augura buona fortuna per il futuro.

