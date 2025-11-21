  1. Clienti privati
Ha un posto nel roster Nicole Vallario ce l’ha fatta: giocherà nella Professional Women’s Hockey League

Swisstxt

21.11.2025 - 12:55

Con la maglia della Nazionale svizzera
KEY

Nicole Vallario ce l’ha fatta. Durante il campo d’allenamento con le New York Sirens la ticinese è riuscita a conquistare un posto nel roster e da questo weekend giocherà nella Professional Women’s Hockey League.

SwissTXT

21.11.2025, 12:55

21.11.2025, 13:05

Oltre che dalla 24enne, che aveva iniziato la stagione in Svizzera nelle file dello Zugo dopo i quattro anni passati in Minnesota nell’Università di St. Thomas, i colori rossocrociati nel massimo campionato femminile saranno rappresentati anche da Alina Mueller.

La sorella del bianconero Mirco indosserà ancora la maglia delle Boston Fleet.

