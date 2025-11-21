Nicole Vallario ce l’ha fatta. Durante il campo d’allenamento con le New York Sirens la ticinese è riuscita a conquistare un posto nel roster e da questo weekend giocherà nella Professional Women’s Hockey League.
Oltre che dalla 24enne, che aveva iniziato la stagione in Svizzera nelle file dello Zugo dopo i quattro anni passati in Minnesota nell’Università di St. Thomas, i colori rossocrociati nel massimo campionato femminile saranno rappresentati anche da Alina Mueller.
La sorella del bianconero Mirco indosserà ancora la maglia delle Boston Fleet.