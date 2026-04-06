Niederreiter KEY

Arrivano buone notizie da Winnipeg per Patrick Fischer e la Nazionale svizzera in vista dei Mondiali casalinghi.

SwissTXT Swisstxt

Nino Niederreiter è infatti pronto al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal ghiaccio da fine febbraio. Il sangallese aveva subito un intervento in artroscopia a un ginocchio e sembrava non poter più giocare fino al termine della regular season.

«Dopo l’intero processo di riabilitazione credo che forse avrei dovuto intervenire prima della stagione», è stato citato sul sito ufficiale della franchigia il 33enne, che lamentava problemi all’articolazione già da tempo