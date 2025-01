Allenamento HCAP rsi.ch

L'Ambrì è atteso da una settimana intensa e delicata che lo vedrà affrontare in rapida successione Ajoie, Zugo e Losanna. Tre partite fondamentali in ottica classifica.

Swisstxt

«In questa lega tutte le squadre si conoscono bene, sarà fondamentale approcciare bene le partite – ha spiegato René Matte – Kenins? non è un’opzione per noi, sta agli altri giocatori in rosa non far pesare l’assenza di Grassi».

Sul ghiaccio della Gottardo Arena si è rivisto (in rosso) Douay.

Per quanto riguarda il line-up l'unico cambio dovrebbe essere il passaggio di Zwerger in linea con Mueller ed Heim.