Roman Josi freshfocus

Nella conferenza stampa odierna organizzata dalla SIHF Patrick Fischer ha fatto il punto sugli NHLers che, terminata la stagione, potrebbero raggiungere la Nazionale in vista dei Mondiali.

Swisstxt

In questo senso le notizie sono poco incoraggianti: Roman Josi, Pius Suter e Philipp Kurashev non parteciperanno alla rassegna iridata, mentre è in dubbio la presenza di Nico Hischier.

Il primo soffre infatti ancora i postumi di una commozione cerebrale, mentre Suter è in scadenza di contratto e non può rischiare un infortunio.

Kurashev è invece stato operato negli ultimi giorni ad un polso e risulta indisponibile.