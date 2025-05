Deluso Imago

Il difensore biancoblù è stato tagliato dalla nazionale in vista dei Mondiali.

Swisstxt

Nella tappa finale dell’Euro Hockey Tour in Cechia Tim Heed non è riuscito a convincere il selezionatore della Svezia Sam Hallam, che ha scelto di non portare il difensore dell’Ambrì ai Mondiali casalinghi al via il 9 di maggio.

Gli unici due rappresentati della National League nella Nazionale scandinava saranno Jesper Froedén dello Zurigo e Gabriel Carlsson dello Zugo.