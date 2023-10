Nino Niederreiter, il miglior marcatore svizzero della NHL di tutti i tempi, porta il record a 222 gol.

Ha contribuito con un gol e un assist alla vittoria per 4-1 dei Winnipeg Jets in trasferta contro i Detroit Red Wings.

Il 31enne grigionese ha dovuto attendere fino all'ultimo minuto prima di segnare per la prima volta nella settima partita della stagione.

Ha completato con successo un contropiede con un tiro di polso a porta vuota. Niederreiter, liberatosi in precedenza, è stato servito in modo impeccabile da Mason Appleton.

Dietro ai 222 gol c'è duro lavoro, perseveranza e tanto talento. Niederreiter ha giocato tre partite di Playoff per l'HC Davos a 16 anni, si è trasferito in Nord America a 17 anni e ha segnato il suo primo gol in NHL a 18 anni con i New York Islanders nell'ottobre 2010.