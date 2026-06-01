Paese orgoglioso della Nati Non tutte le favole hanno un lieto fine, ma non per questo non le ricorderemo

La Svizzera deve ancora una volta accontentarsi della medaglia d'argento. Keystone

La Nazionale svizzera di hockey su ghiaccio ha scritto la sua favola. Una favola senza lieto fine. Ma è comunque stata una favola che ha unito un intero Paese.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera di hockey ha scritto la sua favola e ha ispirato un intero Paese nel suo cammino verso la finale della Coppa del Mondo.

La sconfitta con la Finlandia in finale ha messo fine al sogno di vincere il primo titolo mondiale, ma le grandi storie sportive vengono ricordate anche senza un lieto fine.

Questa squadra ha creato momenti indimenticabili con passione, coesione e dedizione e ha alimentato la speranza di vincere il titolo tanto atteso. Mostra di più

Nel 2006, la Germania ha vissuto un'estate da favola con i Mondiali di calcio casalinghi. La squadra guidata dall'allenatore Joachim Löw ha ispirato il Paese e si è avvicinata al tanto atteso quarto titolo mondiale.

Ma dopo il '54, il '74 e il '90, non è stato il 2006 l'anno in cui la Nazionale tedesca è diventata di nuovo campione del mondo. Nella semifinale, la Germania ha infatti perso clamorosamente dopo i tempi supplementari contro l'Italia, che poi ha vinto il titolo.

Ed è proprio per questo motivo che quella favola continua a vivere ancora oggi. Non tutte le grandi storie hanno bisogno di un lieto fine, ma viene ricordata comunque.

La Finlandia non ha permesso il lieto fine

Anche la Svizzera ha potuto sognare la propria favola nelle ultime due settimane. La Nazionale di hockey ha infatti entusiasmato i tifosi, ha vinto nove partite di fila e ha marciato fino alla finale.

Non solo lo stadio era tutto esaurito durante le partite della Svizzera, ma anche la fan zone era sempre piena di gente. Questa Nazionale ha ispirato il Paese, non solo gli appassionati di hockey su ghiaccio.

Ma così come il temporale ha interrotto l'estate domenica sera in quel di Zurigo, anche la Finlandia ha interrotto il sogno dell'oro. La Svizzera ha infatti perso la finale per 0-1 nei tempi supplementari.

La delusione è chiaramente grande. Ancora una volta non è bastata una fantastica Svizzera. È stato ancora argento. Ancora lacrime. Un'altra occasione mancata per vincere il primo titolo di Coppa del Mondo.

L'attesa e il desiderio continuano

Eppure, a bocce ferme e negli anni, ricorderemo comunque i meravigliosi risultati ottenuti dalla squadra.

La compagine di Jan Cadieux non solo ha giocato forte, ma ha anche combattuto con passione, solidarietà e dedizione. Ha suscitato emozioni, speranze e unito un Paese. Purtroppo, non tutte le prestazioni eccezionali vengono ricompensate con l'oro.

La Svizzera deve quindi continuare ad aspettare il suo primo titolo mondiale. Ma questa squadra ha creato qualcosa che va oltre le medaglie. Ha regalato al Paese momenti indimenticabili.

La prossima occasione per vincere il titolo sarà in Germania nel 2027. L'attesa continua, così come il desiderio. E forse allora questa favola avrà un lieto fine.

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