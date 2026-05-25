Ronnild firma il momentaneo 3-1
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Grazie al 4-1 rifilato a sorpresa alla Cechia, la Norvegia si è qualificata ai quarti di finale per la prima volta dal 2012.
Subito avanti 2-0, i nordici hanno stretto i denti dopo il punto ceco di Chmelar prima di allungare definitivamente nel terzo tempo.
Nel Gruppo A gli USA hanno ottenuto un importante successo, in ottica classifica, sull'Ungheria. Gli americani hanno spinto forte nei primi 2 tempi, prima di amministrare fino al 7-3 finale.
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