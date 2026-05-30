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Oggi alle 15:20 Svizzera e Norvegia si affrontano in semifinale, ed è una prima in una fase a eliminazione diretta per le medaglie.

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Il bilancio mondiale parla a favore dei rossocrociati con 11 vittorie su 18 incontri. Ma i norvegesi ci hanno già fatto male in passato.

Nel 1993 a Monaco la Svizzera perse 5-2 la finale playout e retrocesse. Nel 2011 a Kosice il ko per 3-2 costò l'accesso ai quarti.

Anche alle Olimpiadi gli scandinavi vinsero match decisivi come ad Albertville 1992.

La Norvegia quest'anno sta sorprendendo. Ha battuto Svezia e Cechia nel girone e poi la Lettonia ai quarti.