Nashville al tappeto KEY

Erano solo due gli elvetici impegnati in NHL ed entrambi sono usciti sconfitti.

Swisstxt

I Predators di capitan Josi sono stati battuti a Seattle per 3-0. Il bernese ha chiuso con un bilancio di -2 in poco meno di 26' di impiego. La compagine del Tennessee, il cui campionato non sembra decollare ha concesso le tre reti nella seconda metà di incontro, rimediando la 3a battuta d'arresto in 4 partite Stessa sorte per Fiala, che con i suoi Kings si è dovuto inchinare a Buffalo con un calcistico 1-0. Il sangallese ha giocato 20'56» con bilancio neutro ma non va a punti da 6 incontri.

