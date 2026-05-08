Nuovi dettagli sul caso Fischer: ecco come la procura lo ha rintracciato

HockeyNuovi dettagli sul caso Fischer: ecco come la procura lo ha rintracciato
Sven Ziegler
8.5.2026
Nuove ricerche mostrano come le autorità abbiano rintracciato Patrick Fischer nel caso della falsificazione del certificato Covid. Allo stesso tempo, il ruolo della Procura di Lucerna fa discutere: perché alla SRF è stato permesso di visionare il decreto d'accusa anni dopo?
Sven Ziegler
08.05.2026, 18:26
Sven Ziegler
Hai fretta? blue News riassume per te
Patrick Fischer è stato condannato per falsificazione nel 2023 in relazione a un certificato Covid falsificato.
Secondo il «Klein Report», il suo nome è emerso in una retata contro un gruppo di certificati sospetti nei Grigioni.
La vicenda è diventata pubblica solo dopo che l'ex allenatore della Nazionale svizzera di hockey ha spifferato tutto a un giornalista della SRF.
Più di tre settimane fa è stato reso noto che Patrick Fischer è stato condannato per aver falsificato un certificato Covid. Adesso è stato chiarito come le autorità abbiano rintracciato l'ex allenatore della Nazionale svizzera di hockey.
Come riportato dal «Klein Report», il nome dell'ex coach è emerso in un raid contro un presunto gruppo criminale nei Grigioni, che avrebbe organizzato vaccinazioni durante la pandemia e allo stesso tempo intermediato certificati falsi.
Simili reti erano diffuse in tutta la Svizzera all'epoca dei fatti. I medici avrebbero fornito le loro firme in cambio di denaro, in modo da poter vendere i certificati senza che si venisse effettivamente vaccinati.