Nuovi dettagli sul caso Fischer: ecco come la procura lo ha rintracciato

Si è messo nei guai: Patrick Fischer, allenatore della nazionale svizzera di hockey su ghiaccio fino a poche settimane fa sda

Nuove ricerche mostrano come le autorità abbiano rintracciato Patrick Fischer nel caso della falsificazione del certificato Covid. Allo stesso tempo, il ruolo della Procura di Lucerna fa discutere: perché alla SRF è stato permesso di visionare il decreto d'accusa anni dopo?

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Patrick Fischer è stato condannato per falsificazione nel 2023 in relazione a un certificato Covid falsificato.

Secondo il «Klein Report», il suo nome è emerso in una retata contro un gruppo di certificati sospetti nei Grigioni.

La vicenda è diventata pubblica solo dopo che l'ex allenatore della Nazionale svizzera di hockey ha spifferato tutto a un giornalista della SRF. Mostra di più

Più di tre settimane fa è stato reso noto che Patrick Fischer è stato condannato per aver falsificato un certificato Covid. Adesso è stato chiarito come le autorità abbiano rintracciato l'ex allenatore della Nazionale svizzera di hockey.

Come riportato dal «Klein Report», il nome dell'ex coach è emerso in un raid contro un presunto gruppo criminale nei Grigioni, che avrebbe organizzato vaccinazioni durante la pandemia e allo stesso tempo intermediato certificati falsi.

Simili reti erano diffuse in tutta la Svizzera all'epoca dei fatti. I medici avrebbero fornito le loro firme in cambio di denaro, in modo da poter vendere i certificati senza che si venisse effettivamente vaccinati.

Il caso era stato trasmesso a Lucerna

Dato che Fischer vive nel Canton Lucerna, il caso è stato trasmesso alla procura di questo Cantone.

Quest'ultima ha poi condannato l'allenatore di lungo corso della Nazionale a una multa di 39'000 franchi per falsificazione di documenti.

Ricordiamo che Fischer aveva utilizzato il certificato falsificato per poter viaggiare con la sua squadra ai Giochi Olimpici del 2022 in Cina.

Tutta colpa di un pranzo

Ma il caso è venuto alla luce solo anni dopo. Fischer ha infatti spifferato tutto durante un pranzo con il giornalista della SRF Pascal Schmitz.

Quest'ultimo ha quindi iniziato a indagare. Prima ancora che apparissero i relativi rapporti, la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio e lo stesso Fischer hanno pubblicato una dichiarazione.

Poco dopo Fischer è stato licenziato prima dell'inizio dei campionati mondiali casalinghi in programma in questo mese di maggio. Al suo posto è stato nominato Jan Cadieux.

Discussione sulla giustizia e l'interesse pubblico

Nel frattempo, anche il ruolo della Procura di Lucerna sta facendo discutere.

Come scrive il «Klein Report», il decreto d'accusa è stato successivamente emesso nei confronti della SRF nonostante il termine per la pubblicazione fosse scaduto.

Le autorità hanno invocato il principio di trasparenza giudiziaria e hanno sostenuto che in questo caso l'interesse pubblico era superiore alla protezione della personalità dell'allenatore.