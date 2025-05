Edmonton Oilers IMAGO

Gli Edmonton Oilers hanno battuto 4-1 i Dallas Stars in gara-4 delle finali di Conference, portandosi sul 3-1 nella serie e dunque a una sola vittoria dalla loro seconda finale di Stanley Cup consecutiva.

Per i texani è sceso sul ghiaccio il solettese Lian Bichsel, in pista per 11' con un bilancio neutro.