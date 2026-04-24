In NHL ha disputato 52 partite Reuters

Olle Lycksell dovrebbe indossare la maglia del Lugano nella prossima stagione.

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Secondo il sito «Sportbladet» l’attaccante svedese di 26 anni, reduce da quattro stagioni in Nordamerica, avrebbe infatti deciso di proseguire la propria carriera in Svizzera.

Con Philadelphia Flyers e Ottawa Senators l’ala sinistra ha totalizzato 52 partite in NHL con un bottino di 2 reti e 11 assist, mentre in AHL ha messo a referto 70 reti e 102 assist in 194 incontri.

Lycksell nel campionato svedese ha invece indossato le maglie di Linkoeping, Faerjestad e Vaexjoe.