  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Il neoacquisto del Lugano Omark: «Voglio portare intensità»

Swisstxt

22.9.2025 - 15:24

Linus Omark
Linus Omark
Ti-Press

Nell’allenamento del Lugano alla vigilia della sfida casalinga contro il Berna si è visto subito sul ghiaccio il neo arrivato Linus Omark, che è stato provato insieme a Fazzini e Sanford.

SwissTXT

22.09.2025, 15:24

22.09.2025, 15:35

Lo svedese si è mostrato subito molto motivato: «Ho ancora voglia di giocare e quando si è presentata questa opportunità ho accettato volentieri. Domani dovrò concentrarmi sui cambi brevi per portare intensità».

Il 38enne ha poi confessato di essere già stato vicino ai bianconeri: «Dovevo scegliere tra Ginevra e Lugano. Loro mi hanno voluto di più e poi avevo sentito brutte cose su Lugano (ride, ndr)».

I più letti

Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Monica Bellucci parla dopo la separazione da Tim Burton, ecco le sue prime parole
Le 7 frasi che si sono distinte durante il discorso funebre di Trump per Charlie Kirk

Altre notizie

Hockey. Le HCAP Women tornano a vincere

HockeyLe HCAP Women tornano a vincere

Hockey. Ingaggiato fino a fine stagione Lawrence Pilut al Rapperswil

HockeyIngaggiato fino a fine stagione Lawrence Pilut al Rapperswil

Hockey. Linus Omark è il nuovo giocatore del Lugano

HockeyLinus Omark è il nuovo giocatore del Lugano