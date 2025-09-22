Linus Omark Ti-Press

Nell’allenamento del Lugano alla vigilia della sfida casalinga contro il Berna si è visto subito sul ghiaccio il neo arrivato Linus Omark, che è stato provato insieme a Fazzini e Sanford.

SwissTXT Swisstxt

Lo svedese si è mostrato subito molto motivato: «Ho ancora voglia di giocare e quando si è presentata questa opportunità ho accettato volentieri. Domani dovrò concentrarmi sui cambi brevi per portare intensità».

Il 38enne ha poi confessato di essere già stato vicino ai bianconeri: «Dovevo scegliere tra Ginevra e Lugano. Loro mi hanno voluto di più e poi avevo sentito brutte cose su Lugano (ride, ndr)».