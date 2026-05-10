A soli cinque giorni dal debutto iridato, la Svizzera ha scelto il modo migliore per archiviare la lunga fase di preparazione verso il torneo casalingo.
L'ultima uscita stagionale nell'ambito dell'EHT si è rivelata un trionfo, come testimonia il 6-1 inflitto alla Cechia.
Senza Thuerkauf e ben 5 NHLers (Suter l'unica eccezione), la Nazionale ha però potuto contare su un Andrighetto subito brillante, malgrado il mese e mezzo trascorso ai box. Sul conto dello zurighese un gol e un assist.
A firma Knak, Suter, Malgin e Bertschy (doppietta) le altre reti di un match condotto ottimamente fin dall'inizio.