Oula Palve e il Kloten hanno deciso di non prolungare il contratto di due mesi firmato in settembre e in scadenza il 30 novembre.

L’attaccante finlandese, ingaggiato per sostituire l’infortunato Brandon Gignac, continuerà la sua stagione nelle file del Djurgarden.

Con la maglia degli aviatori il 33enne ha messo a referto 1 gol in 15 partite.

Lo Zugo ha messo sotto contatto per la prossima stagione, con opzione per quella seguente, il portiere Mathieu Croce, già in forza anche ai Ticino Rockets

. Il 22enne, cugino dell’ex estremo difensore dell’Ambrì Lorenzo, indossa attualmente la maglia del Turgovia in Swiss League.