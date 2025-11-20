Oula Palve e il Kloten hanno deciso di non prolungare il contratto di due mesi firmato in settembre e in scadenza il 30 novembre.
L’attaccante finlandese, ingaggiato per sostituire l’infortunato Brandon Gignac, continuerà la sua stagione nelle file del Djurgarden.
Con la maglia degli aviatori il 33enne ha messo a referto 1 gol in 15 partite.
Lo Zugo ha messo sotto contatto per la prossima stagione, con opzione per quella seguente, il portiere Mathieu Croce, già in forza anche ai Ticino Rockets
. Il 22enne, cugino dell’ex estremo difensore dell’Ambrì Lorenzo, indossa attualmente la maglia del Turgovia in Swiss League.