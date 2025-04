Alex Ovechkin eguaglia il record di Wayne Gretzky

Alex Ovechkin KEY

Dopo tanto rincorrere, il sogno è finalmente realtà. Il record di Gretzky ha resistito per ben 31 anni.

Swisstxt

Alex Ovechkin ha coronato una carriera leggendaria eguagliando lo storico record di Wayne Gretzky: 894 gol in NHL – playoff esclusi – proprio come The Great One. L’impresa si è concretizzata nel match contro i Blackhawks (il 1486o del russo in regular season, mentre il rivale aveva raggiunto tale quota... in 1487).

Sotto gli occhi dello stesso canadese, Ovi ha mandato in visibilio la Capital One Arena con una doppietta, contribuendo da protagonista al 5-3 finale. Una doppietta che ha dunque vanificato la settima rete stagionale di Kurashev.

«È un sollievo, ovviamente», ha detto Ovechkin. «Ieri ho parlato con la mia famiglia e mio suocero mi ha chiesto: «Come fai a mantenere le energie e la mente?». E io ho risposto: ‹Me la godo e basta›, perché è un'opportunità enorme. È storia. Gli amici lo adorano, voi ragazzi lo adorate, ed è fantastico per la città e per l'hockey, perché basta accendere ogni canale sportivo e si parla di una partita di hockey»

«Si parla di Wayne Gretzky, Alex Ovechkin, Sidney Crosby, Mario Lemieux e Gordie Howe. Penso che per i bambini e per un'intera generazione sia una cosa enorme», ha detto ancora il russo a «nhl.com».

«Alex (Ovechkin ndr.) è stato un grande per la città di Washington, è stato un grande per la National Hockey League e ha incoraggiato tanti bambini nel suo paese d'origine, la Russia, a praticare lo sport dell'hockey. È un campione», ha detto The Great One.

Un record che sembra inarrivabile

Gretzky, The Great One, ha realizzato un totale di 2'857 punti realizzati in carriera. Questo record sembra davvero inarrivabile, anche per un mostro come Ovechkin.

«La gente pensa che per essere un buon giocatore devi prendere il disco, scartare novantatré avversari e con uno slapshot divino devi superare il portiere avversario. Non devi essere veloce come Carl Lewis, il disco è più svelto di te. Lascialo correre invece e mettiti in una buona posizione, poi dallo via, dallo via. L'hockey è crearsi degli spazi liberi, trovare quella terra ghiacciata che non è di nessuno, e tutti i grandi realizzatori sanno fare questo. Si tratta di un pezzo gelato di proprietà immobiliare che si trova tra la difesa e l'attacco».