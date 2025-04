Aleksander Ovechkin Reuters

Due reti nelle ultime sette partite, tre per diventare il miglior marcatore della storia.

Swisstxt

È quanto deve fare Alexander Ovechkin per raggiungere e poi superare lo storico record di gol nella regular season di NHL detenuto da Wayne Gretzky, che in carriera è arrivato a 894 marcature in 1’487 incontri.

Nel suo 1485o match, la sconfitta per 5-1 dei suoi Capitals sul ghiaccio degli Hurricanes, il russo ha firmato il suo 892o gol durante una doppia superiorità numerica.

Sconfitti 5-0 in casa dai Kraken, i Canucks di Pius Suter hanno forse perso il treno decisivo per i playoff.