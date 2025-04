Ovechkin KEY

Alexander Ovechkin ce l'ha fatta.

Con una rete in powerplay al 27'26'' della sfida contro i New York Islanders, il 39enne dei Washington Capitals ha superato Wayne Gretzky realizzando il suo 895o gol in NHL, playoff esclusi.

Diventa così il giocatore più prolifico nella storia del massimo campionato nordamericano.