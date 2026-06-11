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Calcio Pablo Bentancur libera le azioni: ecco chi è il nuovo proprietario dell'AC Bellinzona 

Swisstxt

11.6.2026 - 16:30

I granata potrebbero ora evitare il fallimento.
I granata potrebbero ora evitare il fallimento.
KEYSTONE

Pablo Bentancur ha firmato un accordo per cedere le sue azioni dell'AC Bellinzona a Renato Sergi.

SwissTXT

11.06.2026, 16:30

11.06.2026, 16:52

L'ex giocatore è ora il proprietario della società granata, per la quale aumentano quindi le possibilità di evitare il fallimento che si prospettava.

Il classe 1995 dovrà lavorare con la sua cordata ticinese per convincere i giudici della Pretura di avere i fondi necessari per salvare il club e saldare i debiti che richiedono un intervento immediato con un innesto di liquidità.

Nel frattempo c'è da ricostruire la società e la squadra che affronterà il campionato di Promotion League.

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