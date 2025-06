Brad Marchand ha firmato una doppietta KEY

I Florida Panthers sono ad un solo successo dal conquistare la Coppa Stanley per il secondo anno consecutivo.

SwissTXT Swisstxt

I campioni in carica si sono infatti portati sul 3-2 nella serie di finale con gli Oilers vincendo 5-2 a Edmonton.

Al contrario di due giorni fa, quando avevano perso dopo essersi trovati in vantaggio per 3-0, stavolta gli statunitensi non si sono fatti rimontare dopo essere andati avanti di tre gol.

Brad Marchand, autore di una doppietta, è salito per la seconda volta in carriera a quota cinque reti in una finale dei playoff, impresa riuscita in precedenza solo a Mario Lemieux.