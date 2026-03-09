La sua buona prestazione non è bastata Imago

Il pubblico di Buffalo ha assistito domenica a una partita pazzesca.

I Sabres, andati avanti prima 4-1 e poi finiti sotto 6-4, hanno battuto il Lightning di Janis Moser 8-7.

Il difensore bernese, giocatore più utilizzato della sua squadra con oltre 26 minuti sul ghiaccio, ha segnato il gol del 4-4 e ha servito due assist in quella che è stata la sua terza partita da 3 punti da quando ha debuttato in NHL.

I Blues hanno superato Anaheim 4-0 grazie anche a un gol di Pius Suter, mentre gli Stars di Lian Bichsel (1 assist) hanno battuto Chicago 4-3 all'overtime. Ko per 3-0 dei Devils con Detroit