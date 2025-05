L'allenatore Patrick Fischer al ricevimento della nazionale svizzera di hockey su ghiaccio dopo la conquista della medaglia d'argento ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio di Stoccolma. Keystone

La Nazionale svizzera non riesce a nascondere la delusione dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali al ricevimento di Kloten. Andres Ambühl, più che commosso, è il più festeggiato.

Martedì sera i giocatori e lo staff della Nazionale svizzera sono entrati nell'arena gremita di Kloten. L'accoglienza è stata calorosa, ma si sentiva ancora il pungolo della delusione dopo la sconfitta per 1-0 dopo i tempi supplementari nella finale contro gli Stati Uniti.

Ci sono ancora aspetti positivi, Patrick Fischer? «Sarebbe stata una favola perfetta», ha detto l'allenatore della Nazionale sul palco. «Eravamo convinti di vincere. È stato uno shock».

«Avremmo voluto vincere la medaglia d'oro, ma comunque i ricordi restano. Questa è la cosa più importante. E preferisco perdere ed essere svizzero che americano». Le parole dell'allenatore hanno suscitato un fragoroso applauso.

Andres Ambühl ha dovuto asciugarsi le lacrime durante il ricevimento a Kloten, ma poi è riuscito a sorridere di nuovo.

Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe portato con sé per i Campionati del Mondo di Zurigo e Friborgo del prossimo anno, uno dei presenti ha esclamato: «Büeli».

Si riferiva al record di Andres Ambühl, che domenica sera ha giocato l'ultima partita della sua carriera al suo 20esimo Campionato del Mondo e che è entrato nella leggenda. La folla ha quindi intonato «Büeli, Büeli, Büeli».

Ambühl si commuove

Il 41enne è stato ovviamente chiamato al microfono, anche se è tutt'altro che felice di essere al centro dell'attenzione. Quando gli è stato chiesto cosa gli passasse per la testa dopo la difficile serata, ha risposto: «Devo fare in modo di non commuovermi». Ma Ambühl non è riuscito a trattenere le lacrime.

Come ha trascorso la serata? «È cambiata. Quando abbiamo vinto l'argento per la prima volta nel 2013, abbiamo festeggiato come se fossimo diventati campioni del mondo. L'anno scorso e quest'anno, la delusione era già estremamente grande, poi dopo qualche birra l'avevamo digerita. Saremmo stati pronti per il passo successivo».

Anche Leonardo Genoni è stato un uomo molto richiesto, festeggiando quattro shutout e venendo nominato MVP del torneo.

Come sono le sue emozioni un giorno dopo la sconfitta? «È difficile da descrivere. Eravamo di nuovo vicini, quindi non si può archiviare tutto in fretta e dire: "Ho comunque vinto una medaglia d'argento". È uno sport di squadra e abbiamo perso la medaglia d'oro».

Messaggio del Ministro dello Sport Martin Pfister

Durante i festeggiamenti è stato trasmesso anche un messaggio del ministro dello Sport Martin Pfister. «Quello che avete mostrato sul ghiaccio è stato semplicemente fantastico. Il vostro stile di gioco coraggioso, creativo e composto ha affascinato tutti noi. Questa medaglia d'argento brilla perché si percepisce la passione, il duro lavoro e lo spirito di squadra che l'hanno accompagnata. Sono convinto che sia una solida base per tutto ciò che verrà. Avrete un'altra occasione per rendere la vostra prestazione d'oro», ha detto Pfister.

Riuscirà la caccia all'oro in casa l'anno prossimo? In ogni caso, gli svizzeri hanno fatto la migliore pubblicità possibile per i Mondiali casalinghi. Martin Baumann, CEO di Swiss Ice Hockey, ha definito «sensazionale» l'inizio delle prevendite di lunedì: «L'obiettivo è vendere circa 500'000 biglietti e rendere l'evento un'esperienza unica».

Martedì sera la parte ufficiale dell'evento è terminata alle 19.12, ma i giocatori hanno speso ancora molto tempo per i fan. Presto dovrebbe prevalere l'orgoglio, dopo l'amarezza dell'ennesima sconfitta in finale.