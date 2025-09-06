Al centro dell'attenzione sul ghiaccio, Patrick Fischer si gode la pace e la tranquillità della natura lontano dallo sport. Keystone

L'allenatore della nazionale svizzera di hockey su ghiaccio Patrick Fischer, nato il 6 settembre, festeggia il suo 50° compleanno. In vista di questo traguardo ha parlato con Keystone-SDA di medaglie d'argento, obiettivi e progetti per il futuro.

Patrick Fischer, cosa ne pensa del numero 50?

A metà tempo, circa il 50%. (riflette) È un momento speciale per me. Il 2025 è sempre stato nei miei pensieri, fin da ragazzo. Non so nemmeno io perché. Innanzitutto, sono contento di essere ancora sano e in forma a 50 anni.

Quindi i 50 anni non sono un'età che ti spaventa?

No, davvero, per niente! Sono incredibilmente grato per i miei primi 50 anni, se posso dirlo. Finora ho avuto una vita molto privilegiata: i miei genitori sono ancora qui, il mio ambiente e i miei amici, tutto è fantastico. Nessuno dei miei cari è stato portato via dalla mia vita inaspettatamente a causa di una morte.

Posso fare ciò che amo fare fin da quando ero bambino, cioè l'hockey. Questo sport mi ha accompagnato per tutti questi anni, con tante storie meravigliose, sia per le persone che per le esperienze.

Sono semplicemente grato e non vedo l'ora di vedere cosa mi riserveranno i prossimi 50 anni (ride). Può continuare così.

Dopo una Coppa del Mondo di successo, vivi un'estate come questa in modo diverso rispetto a quando si perde un quarto di finale?

È più piacevole di quando si perde la Coppa del Mondo. Ti viene sempre chiesto di parlarne, in entrambe le direzioni. Ed è logico che questo scateni sentimenti positivi o negativi.

Come squadra nazionale, si può cavalcare quest'onda per un anno intero o si può essere sotto il vento contrario.

Hai detto di essere riuscito ad affrontare meglio questa sconfitta in finale rispetto alla precedente. Questo ha a che fare anche con l'età e l'esperienza?

Mi sono anche chiesto perché. L'anno scorso la situazione era completamente diversa. C'era molto vento contrario, molta pressione. Forse questo ha fatto sì che la tensione fosse maggiore e che dovessi lavorare di più.

Forse questa volta sono arrivato alla Coppa del Mondo con meno aspettative, perché eravamo in una fase di riorganizzazione e abbiamo portato in squadra alcuni giocatori più giovani.

Ma mi è piaciuto molto il modo in cui abbiamo giocato quest'anno. Si è avvicinato di più alla mia immagine ideale di hockey. Dopo la finale, ho avuto subito la sensazione di essere molto soddisfatto e orgoglioso della squadra.

Al contrario, non ti ho mai visto così giù come due anni fa a Riga dopo la sconfitta nei quarti di finale contro la Germania. In quell'occasione hai posto ai giocatori e all'associazione una domanda di fiducia. Quanto sei stato vicino a gettare la spugna?

Non si trattava di me, ma di ciò che era meglio per la squadra. Ero pronto a lasciare il campo se l'associazione o i giocatori avessero ritenuto necessario un nuovo apporto.

Non sono certo il tipo di persona che getta la spugna, non è il mio carattere. Se fosse stato necessario per la squadra, avrei fatto questo passo. Ma lo staff tecnico ci ha sostenuto e anche l'associazione. Ecco perché il viaggio è fortunatamente continuato.

Percepisci una differenza tra i quarti di finale degli ultimi due anni e i quattro precedenti, in cui avete perso?

Sì, abbiamo anche discusso del fatto che spesso abbiamo faticato a fare la nostra migliore prestazione nei quarti di finale. Dovevamo innanzitutto imparare a gestire il ruolo di favoriti. Ci siamo trovati in questo ruolo due volte di recente contro la Germania e l'Austria e l'abbiamo affrontato alla grande.

Ora sappiamo di essere una squadra di alto livello che scende in campo da favorita in molte partite. E non abbiamo più problemi in questo senso.

Dopo la finale hai detto che preferisci essere svizzero con una medaglia d'argento piuttosto che americano con un oro. Perché preferisci essere svizzero piuttosto che americano?

Non ha nulla a che vedere con gli americani, avrebbero potuto essere svedesi, finlandesi, italiani o qualsiasi altra nazione. È semplicemente che preferisco stare qui, con i ragazzi, con lo staff.

Ha a che fare soprattutto con il Paese o con i giocatori?

Per me è chiaro: amo la squadra, amo il nostro Paese e per questo preferisco stare da questa parte, anche se ci sono delle battute d'arresto.

Se fossi nato dall'altra parte del mondo, logicamente preferirei avere lo stesso legame. Ma è così, sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Perché abbiamo un rapporto molto speciale.

Hai sempre detto di voler diventare campione del mondo con questa squadra. Non è una cosa tipicamente svizzera. In America, una dichiarazione del genere non sarebbe messa in discussione.

Come squadra, abbiamo questo potenziale e il nostro sogno è quello di diventare campioni del mondo un giorno. Ci siamo classificati quattro volte al secondo posto, quindi sarebbe bello fare il passo successivo prima o poi.

Ma nello sport non si può comprare nulla. Bisogna lavorare sodo per ottenerlo. La nostra motivazione, il nostro sogno e la nostra direzione sono molto chiari: vogliamo vincere un titolo olimpico o mondiale, un giorno.

In questa stagione abbiamo due opportunità: le Olimpiadi e i Campionati del Mondo. Voler essere pronti per due momenti importanti rende più difficile la preparazione?

No, abbiamo il nostro piano. È una stagione speciale. Non abbiamo mai avuto i giocatori della NHL al torneo prima d'ora, il meglio del meglio.

Naturalmente il carico di lavoro è maggiore, ma siamo ben preparati e credo che abbiamo un chiaro vantaggio: siamo una squadra ben coordinata. Quasi due terzi dei giocatori sono nel Paese e possiamo lavorare con loro regolarmente.

Canadesi, svedesi, finlandesi o cechi non hanno questo vantaggio.

Questo compensa un po' il fatto che saranno ancora più forti rispetto ai Campionati del Mondo?

Singolarmente, queste squadre sono certamente più forti e probabilmente hanno più qualità tra i 25 giocatori. Ma noi abbiamo chiaramente maggiori punti di forza come squadra.

La nostra coesione e il nostro spirito di squadra sono la base, e dobbiamo capitalizzare su questo.

Patrick Fischer in azione.

Cinque anni fa, la Coppa del Mondo di casa fu vittima della pandemia. Forse ora il momento è ancora più favorevole perché la squadra è più stabile?

Quando ci stavamo preparando per la Coppa del Mondo 2020, pensavamo che fosse il momento perfetto. Ma se si guarda al nostro sviluppo attuale, siamo cresciuti enormemente negli ultimi cinque o sei anni. E abbiamo anche raggiunto un livello di coerenza davvero notevole.

In occasione dell'ultima Coppa del Mondo in casa, nel 2009, l'allora commissario tecnico Ralph Krueger parlò di uno svantaggio casalingo perché i giocatori non erano in grado di gestire la pressione. Tu non lo diresti mai, vero?

Preferisco essere in casa che in trasferta.

È anche un segno di un cambiamento di mentalità nello sport svizzero il fatto che le persone accettino la pressione invece di vederla come un peso?

La pressione c'è sempre. Ogni atleta vuole sempre dare il meglio di sé, sia nei test che nelle gare. È la nostra natura.

Allo stesso tempo, abbiamo fan incredibili e un sostegno così forte qui in Svizzera. Lo abbiamo visto in estate ai Campionati europei di calcio femminile e lo sperimentiamo qui ai Mondiali ogni volta che i tifosi svizzeri vengono allo stadio.

Sento già che molte persone non vedono l'ora di partecipare alla Coppa del Mondo. Ci spingeranno e ci sosterranno allo stadio. Per questo sono convinto che avremo un vantaggio alle spalle, al cento per cento.

Tua figlia di cinque anni si chiama Oceania. Sembra una cosa molto lontana. Segno che la Svizzera a volte è un po' troppo piccola per te?

No, no, la Svizzera non è affatto troppo piccola per me. Al contrario, la adoro. Vivo in campagna, mi piace essere un po' isolato e tranquillo. Ma amo il mare e l'acqua. E anche mia figlia.

Ma ti immagini di lavorare all'estero come allenatore, un giorno?

Sono una persona curiosa e amo le nuove sfide. Non so cosa ci sarà nella mia vita. Tutto è possibile.

Il ruolo di allenatore nazionale ti si addice, perché ti dà più libertà rispetto al fatto di essere in pista quasi ogni giorno da agosto ad aprile?

È andata proprio così. Sono diventato capo allenatore a Lugano in giovane età, senza alcuna esperienza precedente. Probabilmente troppo presto.

Come allenatore nazionale ho poi avuto la possibilità di svilupparmi ulteriormente, il che può sembrare strano, ma ho potuto guardare ovunque e imparare molto rapidamente. Questo mi ha aiutato molto ad affinare le mie capacità e a migliorare.

Mi piace analizzarmi, lo sviluppo personale è importante per me. Ecco perché al momento l'equilibrio è giusto. Allo stesso tempo, so che probabilmente un giorno tornerò a lavorare nel quotidiano. Ma i miei punti di forza non sono la pianificazione.

Dopo la mia carriera nell'hockey, mi sono licenziato da un giorno all'altro nonostante avessi ancora tre anni di contratto.

Può succedere di nuovo adesso?

(ride) Beh, conoscendomi, di solito va così. Finché il fuoco è acceso, la motivazione è alta e l'obiettivo è chiaro, lo perseguirò finché mi sarà permesso. Al momento non mi interessa nient'altro.

Ora abbiamo davanti a noi due grandi obiettivi: le Olimpiadi e i Campionati del Mondo di casa. Il mio contratto è valido fino ad allora, poi si vedrà.